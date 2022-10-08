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Сегодня, 17:12

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью: «Ближайшие матчи — возможность для нас вернуть доверие»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью рассказал, что думает о плотном графике матчей
Мария Гусева

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью поделился мнением о плотном графике матчей.

«Я всегда говорю, что это момент, который нравится всем игрокам, когда играешь каждые три-четыре дня. Предстоит сыграть много важных игр. В чемпионате Англии ближайшие матчи против «Арсенала» и «Ман Сити». Это возможность для нас вернуть себе доверие», — цитирует Tutto Mercato Фабинью.

В английской премьер-лиге «Ливерпуль» набрал 10 очков и занимает промежуточное 10-е место в турнирной таблице. В следующем матче красные сыграют против «Арсенала» 9 октября.

Фабио Энрике Таварес (Фабиньо)
Футбол
ФК Ливерпуль
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