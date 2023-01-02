Бернарду о будущем: «Я сосредоточен на «Сити», но, возможно, перейду в другой проект»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва не исключил уход из клуба в будущем.

«В июне мы снова поговорим, чтобы понять, как лучше поступить. Я сосредоточен на проекте «Сити», и мой контракт закончится, когда мне будет 31 год. Я не буду скрывать, что в последние годы моей целью, если что-то хорошее произойдет в другом месте, вероятно, будет переход в новый проект», — приводит слова Силвы Goal.

В текущем сезоне Бернарду провел 15 матчей в АПЛ, забив два мяча и отдав пять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.