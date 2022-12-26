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Сегодня, 11:48

Кевин Де Брейне — о Фодене: «Самый большой талант из тех, с кем мне доводилось играть»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне оценил уровень игры одноклубника Фила Фодена.

«Фил, наверное, самый большой талант из тех, с кем мне доводилось играть. Ему всего лишь 22 года, его потолок еще далеко. В таком возрасте Фоден уже четыре раза становился чемпионом АПЛ. Это очень умный футболист. Если он продолжит усердно работать, то добьется многого», — приводит слова Де Брейне The Guardian.

22-летний англичанин провел за «Манчестер Сити» 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
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