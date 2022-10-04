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Де Брейне — о Фодене: «Он очень хорош, надеюсь, он будет в «Манчестер Сити» долгое время»

Мария Гусева

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне поделился мнением об одноклубнике — хавбеке Филе Фодене.

«В чем он хорош? Лучше спросить, в чем он не силен. Он может играть на разных позициях. Я вижу, как он играет более централизованно, когда становится старше и становится более выносливым. Он станет лучше, потому что ему всего 22 года. Я знаю, что в 22 года я не был тем игроком, которым являюсь сейчас. Он очень хорош. Надеюсь, он будет в «Манчестер Сити» долгое время», — приводит слова де Брейне Manchester Evening News.

22-летний англичанин является воспитанником «Манчестер Сити». Фоден дебютировал за основную команду «горожан» в ноябре 2017, с тех пор забив 51 гол и отдав 35 результативных передач в 180 матчах за клуб.

Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
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