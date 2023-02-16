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Сегодня, 21:27

Грилиш: «Манчестер Сити» не играл в свой лучший футбол, «Арсенал» был лучше, если честно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о победе над «Арсеналом» (3:1) в 12-м туре АПЛ.

«Прекрасный вечер: я забил, команда победила. Не думаю, что мы играли в свой лучший футбол, „Арсенал“ был лучше, если честно. Но именно это и делают хорошие команды: приезжают на такие стадионы и набирают три очка. В раздевалке все счастливы. Мы не забегаем вперед, но такие победы нужно праздновать, и мы отпраздновали», — приводит слова Грилиша FourFourTwo.

Благодаря победе команда Хосепа Гвардиолы сравнялась по очкам с «канонирами». У них теперь по 51. «Сити» вышел на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «Арсенала» есть еще игра в запасе.

Джек Грилиш
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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