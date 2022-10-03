Полузащитник «Манчестер Сити» Фоден: «Холанн действительно очень талантливый игрок»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился мнением об одноклубнике — форварде Эрлине Холанне.

«Мы, безусловно, все больше привыкаем к Эрлину. У нас постепенно строится взаимосвязь. Но Эрлин все еще новый игрок. Нам надо к нему привыкнуть. Мы можем улучшить еще многие вещи, нужно работать дальше. Он потрясающе относится к делу и делает правильные вещи. Эрлин действительно очень талантливый игрок», — цитирует Daily Mail Фодена.

2 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ, в котором «Мачестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:3. Холанн и Фоден сделали по хет-трику в этой игре.

Норвежский футболист перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне он сыграл за английский клуб 11 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.