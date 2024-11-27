Гюндоган: «Чтобы остаться в гонке за титул, «Манчестер Сити» нужно обыгрывать «Ливерпуль»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган оценил важность матча против «Ливерпуля» в 13-м туре АПЛ.

«Чтобы остаться в гонке за титул, наверное, да [нужно обязательно выигрывать матч], потому что 11 очков будет огромным отрывом. Я не знаю, что происходит. Это немного необъяснимо. В некоторых матчах приходится трудно, независимо от того, кто соперник. Даже когда играешь дома против команды, над которой вы должны доминировать, все равно будешь упускать моменты, потому что каждая команда сейчас достаточно хороша, чтобы что-то создать», — приводит Goal слова Гюндогана.

Игра «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» пройдет в воскресенье, 1 декабря, и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ливерпуль» с 31 баллом лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ман Сити» располагается на второй строчке с 23 очками. Команда Хосепа Гвардиолы не выигрывает на протяжении последних шести матчах во всех турнирах.