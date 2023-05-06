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Гюндоган: «Единственный минус матча с «Лидсом» то, что мы не смогли забить третий гол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал победу над «Лидсом» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии. Он оформил дубль и не забил пенальти.

«Я рад, особенно тому, что забил первый гол, который может быть жизненно важным в такой игре. «Лидс» усложнил нам задачу, очень хорошо оборонялся. Но то, как мы подошли к игре с самого начала, было очень хорошо. Мы создали много моментов, и единственным минусом было то, что мы не смогли забить третий мяч.

У нас опытная команда, и мы уже боролись за титул в последние годы. Мы знаем, что нужно делать, чтобы сохранить набранный темп и выигрывать матчи», — приводит слова Гюндогана ВВС.

«Сити» набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» идет на второй строчке с 78 очками.

Илкай Гюндоган
Футбол
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
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