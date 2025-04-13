Де Брейне — о своем будущем: «Не знаю, что будет дальше, но я хочу играть»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне заявил, что не намерен завершать карьеру после ухода из английского клуба.

В апреле футболист объявил, что покинет «горожан» по окончании нынешнего сезона.

«Я не знаю, что будет дальше, но я хочу продолжать играть, так что посмотрим, где я окажусь. Моя семья живет здесь [в Манчестере] уже 10 лет, так что для них это будет что-то новое. Я же просто хочу играть в футбол и получать от него удовольствие», — приводит TNT Sports слова Де Брейне.

В этом сезоне 33-летний полузащитник провел 33 матча за «Ман Сити» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 8 результативными передачами. Он выступает за «горожан» с 2015 года.