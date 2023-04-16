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Англия

Сегодня, 16:12

Де Брейне в четвертый раз отдал 15+ передач в сезоне АПЛ

Руслан Минаев
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне отметился 17-й результативной передачей в этом сезоне чемпионата Англии.

Также на счету 31-летнего игрока 20 передач в сезоне-2019/20, 16 — в сезоне-2017/18 и 19 — в сезоне-2016/17.

Таким образом, для бельгийского хавбека это четвертый сезон в АПЛ, в котором он отметился 15 или более передачами.

В истории турнира ни у одного игрока не было и трех таких сезонов. Только экс-игрок «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас показывал такой результат в двух сезонах.

Ранее де Брейне стал пятым игроком со 100 голевыми передачами в АПЛ.

Кевин де Брейне
ФК Манчестер Сити
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