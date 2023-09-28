Полузащитник «Манчестер Сити» Нунес назвал Кака и Роналдиньо своими главными кумирами

Полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес назвал своих главных кумиров детства.

«Я бы сказал, что на мою игру в наибольшей степени повлиял Кака. Я очень любил наблюдать за ним. Роналдиньо — мой кумир в футболе. Я до сих пор смотрю много видео с ним. На этих двоих я смотрел больше всего в детстве», — сказал Нунес в интервью пресс-службе клуба.

25-летний португалец перешел в «Манчестер Сити» из «Вулверхэмптона» летом этого года. Он провел за новую команду 6 матчей, отметившись одной голевой передачей.