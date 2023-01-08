Махрез прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Челси» в матче Кубка Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез прокомментировал победу над «Челси» (4:0) в 1/32 Кубка Англии.

«Хорошо, что мы играли так, как играли, забили четыре гола и сохранили свои ворота нетронутыми, это отличный день для нас. Все были вовлечены в игру. Каждый сезон мы стараемся участвовать во всех турнирах. Мы все еще участвуем во всех соревнованиях и должны продолжать в том же духе», — приводит слова Махреза ВВС.

«Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии сыграет с победителем пары «Арсенал» — «Оксфорд».