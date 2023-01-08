Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:32

Махрез прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Челси» в матче Кубка Англии

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез прокомментировал победу над «Челси» (4:0) в 1/32 Кубка Англии.

«Хорошо, что мы играли так, как играли, забили четыре гола и сохранили свои ворота нетронутыми, это отличный день для нас. Все были вовлечены в игру. Каждый сезон мы стараемся участвовать во всех турнирах. Мы все еще участвуем во всех соревнованиях и должны продолжать в том же духе», — приводит слова Махреза ВВС.

«Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии сыграет с победителем пары «Арсенал» — «Оксфорд».

Источник: ВВС
Рияд Махрез
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норвежцы могут отказаться от Олимпиады-2024 из-за России. Они уже грозились бойкотировать Пекин-2022
Маринин объяснил причину неудач Трусовой
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Грэм Поттер: «Манчестер Сити» — худший соперник, если твоя команда находится в кризисе»

Фабрицио Романо: «Харри Магуайр не перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу»