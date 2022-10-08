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Сегодня, 21:30

Махрез — о победе над «Саутгемптоном»: «Было много шансов забить еще, но мы этого не сделали»

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (4:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

«Это была непростая игра. Хорошо, что мы забили гол в самом начале, а затем контролировали ход игры. Было много шансов забить еще, но мы этого не сделали. Холанн — часть нашей команды, он наш нападающий. У нас много хороших игроков, и каждый может внести свой вклад. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Махреза BBC.

«Сити» набрал 23 очка и опередил «Арсенал» (21 очко) в турнирной таблице, но у лондонцев есть матч в запасе.

«Саутгемптон» находится на 16-й позиции, имея на счету 7 очков.

Рияд Махрез
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
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