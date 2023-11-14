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Родри: «Матч с «Челси» был страстным, забиваешь, потом пропускаешь. Фанатам нравится такой футбол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал ничью с «Челси» (4:4) матче 12-го тура чемпионата Англии. В этой встрече 27-летний футболист забил гол на 86-й минуте.

«Чувствуем себя обессиленными. Невероятная игра, отдаю «Челси» должное. Думаю, они провели отличный матч. Не думаю, что мы были в лучшей форме, если говорить об индивидуальности. Команда истощена, допускала ошибки с мячом, мы не были бдительны. Понимаю, фанатам нравится такой футбол. Этот матч был страстным, ты забиваешь, потом пропускаешь — это немного безумно, не такой тип игры нам нравится», — приводит слова Родри BBC.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;. 4:4! «Челси» и «Ман Сити» выдали матч-фантастику на все времена

«Манчестер Сити» знимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. 25 ноября «горожане» сыграют с «Ливерпулем».

Родри в текузем сезоне сыграл за «Сити» 10 матчей в чемпионате Англии, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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