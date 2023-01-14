Бруну Фернандеш о голе в ворота «Манчестер Сити»: «Рэшфорд не оказал никакого влияния на защитников»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал эпизод с его голом в ворота «Манчестер Сити» (2:1) в матче 20-го тура АПЛ.
«Я находился лицом к воротам. Маркус, вероятно, видел, что я в лучшей позиции. Я не знал, был ли кто-то из нас в офсайде.
Он не оказал никакого влияния на защитников. Это то, что есть.
Отставание от «Сити» в таблице одно очко? Для нас это не имеет значения. Мы одержали важную победу, но с завтрашнего дня наше внимание должно быть сосредоточено на следующей игре», — цитирует Бруну Фернандеша BBC.
«МЮ» выиграл пятый матч подряд и поднялся на 3-е место в АПЛ с 38 очками. «Сити» с 39 очками идет на 2-й строчке, уступая лидирующему «Арсеналу» 5 очков.
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Основные источники исследования