Фернандеш: «МЮ» мог забить больше, но вратарь «Вулверхэмптона» провел очень хороший матч»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

«Мы сделали свою работу. Нам нужно было взять три очка и выиграть игру. После двух поражений мы знали, как важно вернуть нужный ход. Мы сыграли профессионально и могли забить больше. Их вратарь провел очень хороший матч, чтобы удержать «Вулвз» в игре. Мы должны похвалить его», — приводит слова Фернандеша ВВС.

«Манчестер Юнайтед» прервал серию из двух поражений подряд в АПЛ и занимает 4-е место в турнирной таблице (66). «Вулверхэмптон» находится на 13-й строчке (40).