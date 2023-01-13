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13 января, 23:50

Каземиро: «Тен Хаг — тренер, который одержим победой»

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Он очень умный тренер. Тен Хаг знает, чего он может требовать от каждого игрока. Я бы не сказал, что он просит меня о чем-то, чего я не могу сделать. Он тренер, который одержим победой. Немногие тренеры, с которыми я сталкивался в своей карьере, обладали такой же одержимостью. Он из тех, кто всегда хочет побеждать: даже на тренировках всегда хочет лучшего. Тен Хаг трудолюбивый и многого требует от своих игроков, чтобы мы всегда были на высоте, и это важно для нас», — сказал Каземиро.

Летом 2022 года 30-летний футболист подписал контракт с «МЮ». Ранее он выступал за «Реал».

В текущем сезоне Каземиро провел 26 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: https://therepublikofmancunia.com/casemiro-ten-hag-is-obsessed-with-winning/
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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