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Сегодня, 13:41

Каземиро: «Рэшфорд может войти в пятерку лучших игроков мира»

Мария Гусева
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о своем одноклубнике — нападающем Маркусе Рэшфорде.

«Он один из тех игроков, кто смог действительно меня удивить. У него невероятная манера бить по мячу, он сильный, быстрый, умный. Мне нравится играть с ним. Он заряжает энергией. Я уверен, что если он продолжит развиваться, то легко может войти в пятерку лучших игроков в мире», — цитирует Marca Каземиро.

Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Срок действующего контракта 25-летнего англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел за «красных дьяволов» 22 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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