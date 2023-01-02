Каземиро: «Рэшфорд может войти в пятерку лучших игроков мира»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о своем одноклубнике — нападающем Маркусе Рэшфорде.

«Он один из тех игроков, кто смог действительно меня удивить. У него невероятная манера бить по мячу, он сильный, быстрый, умный. Мне нравится играть с ним. Он заряжает энергией. Я уверен, что если он продолжит развиваться, то легко может войти в пятерку лучших игроков в мире», — цитирует Marca Каземиро.

Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Срок действующего контракта 25-летнего англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел за «красных дьяволов» 22 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.