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Сегодня, 17:29

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пельистри может перейти в «Валенсию»

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Валенсии» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри, сообщает Relevo.

По информации источника, боссы испанского клуба видят в игроке огромный потенциал и считают, что он сможет быстро адаптироваться к выступлению в чемпионате Испании.

Ранее уругваец уже играл в ла лиге за «Алавес» на правах аренды с 2021 по 2022 год.

Контракт Пельистри с «МЮ» действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел за «красных дьяволов» 2 матча и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3 миллиона евро.

Футбол
ФК Валенсия
ФК Манчестер Юнайтед
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