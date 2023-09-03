Санчо — о словах Тен Хага про его отсутствие в заявке на игру с «Арсеналом»: «Я долгое время был козлом отпущения, это несправедливо!»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо отреагировал на слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага о его работе на тренировках.

Тен Хаг, в ответ на вопрос об отсутствии Санчо в заявке на матч с «Арсеналом» (1:3) в 4-м туре АПЛ, заявил, что дело в работе 23-летнего англичанина на тренировках.

«Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. Я очень хорошо тренировался на этой неделе. Я полагаю, что есть и другие причины для этого [отсутствия в заявке], в которые я не буду вдаваться. Я долгое время был козлом отпущения, это несправедливо!

Все, что я хочу делать, — это играть в футбол с улыбкой на лице и вносить свой вклад в развитие моей команды. Я уважаю все решения, которые принимает тренерский штаб. Я играю с фантастическими игроками и благодарен за то, что у меня есть такая возможность. Я знаю, что каждая неделя — это вызов. Я буду продолжать бороться за эту эмблему, несмотря ни на что!» - написал Санчо в соцсетях.

В текущем сезоне Санчо провел 3 матча в АПЛ, в которых сыграл в общей сложности 76 минут, не отметившись результативными действиями.