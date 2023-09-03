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Сегодня, 23:03

Санчо — о словах Тен Хага про его отсутствие в заявке на игру с «Арсеналом»: «Я долгое время был козлом отпущения, это несправедливо!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо отреагировал на слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага о его работе на тренировках.

Тен Хаг, в ответ на вопрос об отсутствии Санчо в заявке на матч с «Арсеналом» (1:3) в 4-м туре АПЛ, заявил, что дело в работе 23-летнего англичанина на тренировках.

«Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. Я очень хорошо тренировался на этой неделе. Я полагаю, что есть и другие причины для этого [отсутствия в заявке], в которые я не буду вдаваться. Я долгое время был козлом отпущения, это несправедливо!

Все, что я хочу делать, — это играть в футбол с улыбкой на лице и вносить свой вклад в развитие моей команды. Я уважаю все решения, которые принимает тренерский штаб. Я играю с фантастическими игроками и благодарен за то, что у меня есть такая возможность. Я знаю, что каждая неделя — это вызов. Я буду продолжать бороться за эту эмблему, несмотря ни на что!» - написал Санчо в соцсетях.

В текущем сезоне Санчо провел 3 матча в АПЛ, в которых сыграл в общей сложности 76 минут, не отметившись результативными действиями.

 

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
9
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
10
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
11
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
12
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
18
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 3 : 1
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 3 : 2
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 3 : 0
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 3 : 1
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