Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Сэвидж перешел в клуб третьего дивизиона Англии

«Манчестер Юнайтед» отправил полузащитника Чарли Сэвиджа в аренду в «Форест Грин Роверс». Соглашение рассчитано до конца сезона.

19-летний англичанин имеет действующий контракт с «МЮ» до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч фунтов евро.

В этом сезоне Сэвидж сыграл 17 матчей за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» и забил 1 гол.