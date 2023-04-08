Игрок «МЮ» Мактоминай оценил игру команды в матче против «Эвертона»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай прокомментировал победу над «Эвертоном» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии. Он забил один гол.

«Конечно, приятно забивать. Мы могли забить три или четыре в первом тайме, нам нужно быть более эффективными, и я уверен, что тренер скажет именно это. Мы хотели играть на опережение и создавать моменты, что мы и сделали», — приводит слова Мактоминая ВВС.

«МЮ» набрал 56 очков и поднялся на третье место АПЛ, обогнав «Ньюкасл» (53 очка и один матч в запасе).