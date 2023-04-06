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Сегодня, 19:56

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» ван де Бик вернется в «Аякс» этим летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с полузащитником команды Донни ван де Беком, сообщению Football Insider.

По данным источника, с момента перехода в клуб в 2020 году 25-летний игрок не оправдал ожиданий. И поскольку «Аякс» заинтересован в его переподписании, ожидается, что летом голландец покинет «МЮ».

Ван де Бек в этом сезоне сыграл за английский клуб 10 матчей во всех турнирах. Из-за травмы, скорее всего, он пропустит остаток сезона. Действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Источник: Football Insider
Донни ван де Бек
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
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