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Нунес — о первом голе за «Манчестер Сити» в АПЛ: «Я забил его в идеальный момент»

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес поделился впечатлениями от первого гола за «горожан» в чемпионате Англии.

26-летний футболист отличился на 90+4-й минуте матча 34-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:1), забив победный гол.

«Я забил первый гол в АПЛ в идеальный момент — более подходящего времени и представить нельзя. Это было потрясающе. Очень трудная игра, очень сложный соперник. Мы приехали с настроем победить, что и произошло. Каждые три очка играют важную роль. Мы будем стараться забрать их в каждом матче. Также мы постараемся победить и в Кубке Англии. Конечно, мы хотим поднять трофей», — приводит пресс-служба «горожан» слова Нунеса.

Футболист присоединился к «Манчестер Сити» в 2023 году. Всего он провел 64 матча за команду.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»
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ФК Манчестер Сити
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