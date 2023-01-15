Мудрик: «Я счастлив, что подписал контракт с «Челси»

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Полузащитник Михаил Мудрик прокомментировал переход из «Шахтера» в «Челси».
«Я счастлив, что подписал контракт с «Челси». Это большой клуб из сильной лиги, и это очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры.
Я очень рад познакомиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться у Грэма Поттера и его тренерского штаба», — цитирует игрока сайт лондонцев.
Соглашение 22-летнего игрока с лондонским клубом рассчитано на восемь с половиной лет.
Как сообщается на официальном сайте «Шахтера», сумма трансфера составит 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования