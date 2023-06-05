Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:40

Полузащитник «МЮ» Фред намекнул на уход из клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред намекнул, что может покинуть клуб этим летом.

«Мне нужно поговорить с семьей, у меня остался год по контракту. Сейчас время отпусков и хорошая возможность отдохнуть. Я поговорю со своим персоналом, с клубом и посмотрю, какое решение примут все. Я должен поговорить и с тен Хагом. Мы должны посмотреть, как сложится следующий сезон. Я хочу быть важным, хочу помогать команде, так что посмотрим. Но я всегда был и остаюсь очень счастлив в «Манчестер Юнайтед». Конечно, я всегда хочу играть, помогать своей команде», — приводит слова Фреда Goal.

Ранее сообщалось, что 30-летним игроком интересуется «Фулхэм».

Бразильский полузащитник в сезоне-2022/23 сыграл за «МЮ» 56 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Всего он провел на поле 2275 минут. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Goal
Фредерико Родригес де Паула Сантос (Фред)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» готов продать 21-летнего защитника Матсена за 23 миллиона евро

Источник: «Тоттенхэм» согласовал контракт с Постекоглу