Полузащитник «МЮ» Фред намекнул на уход из клуба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред намекнул, что может покинуть клуб этим летом.

«Мне нужно поговорить с семьей, у меня остался год по контракту. Сейчас время отпусков и хорошая возможность отдохнуть. Я поговорю со своим персоналом, с клубом и посмотрю, какое решение примут все. Я должен поговорить и с тен Хагом. Мы должны посмотреть, как сложится следующий сезон. Я хочу быть важным, хочу помогать команде, так что посмотрим. Но я всегда был и остаюсь очень счастлив в «Манчестер Юнайтед». Конечно, я всегда хочу играть, помогать своей команде», — приводит слова Фреда Goal.

Ранее сообщалось, что 30-летним игроком интересуется «Фулхэм».

Бразильский полузащитник в сезоне-2022/23 сыграл за «МЮ» 56 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Всего он провел на поле 2275 минут. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.