Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнс вышел в футболке сборной Бразилии на матч против «Лидса» в память о Пеле

Сегодня, 19:01
Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнс вышел в футболке сборной Бразилии на матч 18-го тура чемпионата Англии против «Лидса».
Он вышел на поле в футболке с 10-м номером и именем Пеле на спине. Таким образом он почтил память легендарного футболиста.
Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет из-за множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.
Правительство Бразилии объявило в стране траур в связи со смертью легендарного футболиста Пеле. Траур введен с 29 по 31 декабря. Церемония прощания с легендарным футболистом пройдет 2-3 января в Сантусе.
Он единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста.