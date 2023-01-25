Полузащитник «Ньюкасла» Гимарайнш: «Я горжусь командой и думаю, что Поуп — лучший вратарь в мире»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш прокомментировал победу команды над «Саутгемптоном» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги (1:0).

«Мы контролировали игру, но упускали некоторые важные моменты. Это всего лишь первая игра, теперь нужно думать о следующей. Я горжусь командой. Мы могли бы забить больше, но этот один гол в ворота «Саутгемптона» очень важен. Я хочу поблагодарить Ника Поупа. Думаю, что он лучший вратарь в мире», — приводит Sky Sports слова полузащитника.

Ответная игра состоится на стадионе «Ньюкасла» 31 января. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.