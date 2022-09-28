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28 сентября, 23:07

Полузащитник Рамирес объявил о завершении карьеры футболиста

Виктория Кравченко

Бразильский полузащитник Рамирес сообщил о том, что решил завершить карьеру.

«Благодарен Богу за то, что предоставил мне возможности и привел меня на самый высокий уровень, какой только возможен в спорте. Пойду другими путями, но сохраню ту же радость, ту же храбрость, которые со мной с детства — с тех пор как я еще ребенком покинул свой город и отправился покорять свет. Спасибо за все, футбол!» — написал 35-летний бразилец.

Рамирес известен по играм за «Челси», в составе которого выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Он также выступал за «Бенфику», «Палмейрас» и другие команды.

Рамирес Сантос до Насименто (Рамирес)
ФК Челси
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