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Сегодня, 13:47

Полузащитник сборной Англии Мэддисон может перейти в «Ньюкасл»

Мария Гусева
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Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон все еще может присоединиться к «Ньюкаслу» до закрытия трансферного окна, сообщает The Daily Express.

В этом месяце «Лестер» уже отклонил как минимум одно предложение по переходу 26-летнего игрока сборной Англии. Хотя ранее сообщалось, что клуб готов расстаться с ним за 68 миллионов евро.

Действующий контракт Мэддисона рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи. На чемпионате мира-2022 он был в заявке сборной Англии, но на поле не выходил.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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