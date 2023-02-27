Игрок сборной Аргентины Макаллистер: «После ЧМ самое сложное — найти новую мотивацию»

Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер рассказал о мотивации после победы на ЧМ-2022.

«Если говорить об уверенности, то в один день ты можешь быть полон уверенности, а затем она может исчезнуть. Ее нужно строить каждый день. После победы на чемпионате мира первым, что я сказал, было: «Теперь начинается самое сложное в футболе». Мы выиграли Кубок мира, и это было самым трудным для нас, а теперь нам нужно что-то еще, чтобы получить мотивацию.

Но мне нравится играть в футбол. Конечно, я хочу выигрывать трофеи, но это не самое главное. Самое важное для меня — быть на поле каждые выходные, и мне это на самом деле нравится. Мне не нужно мотивировать себя чем-то еще», — приводит слова Макаллистера Daily Mail.

В финале ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины победила команду Франции (3:3, пенальти - 4:2).