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Англия

3 декабря, 23:42

Кулушевски — о своем голе «Сити»: «Понятия не имею, как я забил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски прокомментировал свой гол в ворота «Манчестер Сити» (3:3) в матче 14-го тура АПЛ. Он сравнял счет на 90-й минуте.

«Я должен увидеть это [мой удар головой]. Я понятия не имею, как я забил. Я не видел, как мяч влетел в ворота, потому что лежал на газоне, так что я бы хотел это увидеть. В первом тайме они были лучше нас и заслуживали того, чтобы быть впереди, но во втором тайме мы были невероятны и играли очень хорошо, контролировали матч», — приводит слова Кулушевски ВВС.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Тоттенхэм» 14 матчей в АПЛ, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков.

Джек Грилиш (слева), Деян Кулушевски (в&nbsp;центре) и&nbsp;Педро Порро (справа). Безумие в АПЛ! «Ман Сити» и «Тоттенхэм» выдали один из лучших матчей сезона

ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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