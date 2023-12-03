Кулушевски — о своем голе «Сити»: «Понятия не имею, как я забил»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски прокомментировал свой гол в ворота «Манчестер Сити» (3:3) в матче 14-го тура АПЛ. Он сравнял счет на 90-й минуте.

«Я должен увидеть это [мой удар головой]. Я понятия не имею, как я забил. Я не видел, как мяч влетел в ворота, потому что лежал на газоне, так что я бы хотел это увидеть. В первом тайме они были лучше нас и заслуживали того, чтобы быть впереди, но во втором тайме мы были невероятны и играли очень хорошо, контролировали матч», — приводит слова Кулушевски ВВС.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Тоттенхэм» 14 матчей в АПЛ, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков.