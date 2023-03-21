Полузащитник «Тоттенхэма» Хейбьерг отреагировал на публичную критику команды со стороны Конте

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг прокомментировал слова главного тренера «шпор» Антонио Конте, который публично раскритиковал игроков лондонцев, назвав их эгоистами.

«Я думаю, мы все видели комментарии Конте. Он дал очень честную и очень открытую пресс-конференцию. Это потому, что он недоволен. Не пришлось бы это делать, если бы мы были в четвертьфинале Лиги чемпионов и полуфинале Кубка Англии. К сожалению, мы не добились результатов, на которые рассчитывали. Мы все еще на том месте, где хотим быть, в АПЛ, но это сложно», – приводит слова Хейбьерга BBC.

20 марта сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» на этой неделе уволит Конте с поста главного тренера клуба. После 28 туров «шпоры» с 49 очками занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ. Кроме того, «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Милану» (0:1; 0:0).