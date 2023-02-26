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Сегодня, 20:00

Игрок «Тоттенхэма» Скипп: «Забить дебютный гол в матче против «Челси» — значит многое»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Тоттенхэма» Оливер Скипп прокомментировал свой дебютный гол за команду в матче против «Челси» (2:0) в 25-м туре АПЛ.

«Это было здорово. Дебютный гол — он всегда особенный, а сделать это в этой игре — значит многое. Когда ты проходишь такой путь в клубе, ты знаешь, что эти лондонские дерби имеют огромное значение. Мы знаем, что это значит для болельщиков и насколько сложными были некоторые матчи против «Челси» в последние несколько лет, поэтому приятно вернуть улыбки на лица фанатов», — приводит слова Скиппа Sky Sports.

22-летний полузащитник — воспитанник футбольной академии «Тоттенхэма». В текущем сезоне он сыграл за команду 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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