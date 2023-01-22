Полузащитник «Вест Хэма» Райс хочет продолжить карьеру в «Арсенале»

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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс склоняется к тому, чтобы перейти в «Арсенал» летом, сообщает The Guardian.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» сделал Райса приоритетной трансферной целью на лето.
По информации издания, ключевым фактором желания игрока является впечатляющее выступление лондонской команды в этом сезоне. Также хавбек считает, что главный тренер «канониров» Микель Артета поможет ему стать более высококлассным игроком.
Контракт Райса с «молотобойцами» истекает летом 2024 года, и футболист не планирует подписывать новое соглашение.
В текущем сезоне 23-летний футболист провел за «Вест Хэм» 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.
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Основные источники исследования