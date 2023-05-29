Полузащитник «Вест Хэма» Райс может перейти в «Баварию»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, хавбек провел телефонный разговор с главным тренером мюнхенского клуба Томасом Тухелем. Футболист открыт для переезда в «Баварию».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» согласился заплатить за Райса 115 миллионов евро.

24-летний англичанин выступает за «Вест Хэм» с лета 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне Райс провел 44 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.