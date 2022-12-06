Полузащитник «Вест Хэма» Райс склоняется к переходу в «Ливерпуль»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс склоняется к переходу в «Ливерпуль», сообщает Give Me Sport.

Но «красные» пока не делали подходящее предложение «молотобойцам» о трансфере игрока сборной Англии.

Контракт 23-летнего англичанина с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Райс провел за «Вест Хэм» 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.