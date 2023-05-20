Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

20 мая, 22:17

Невеш недоволен количеством добавленного времени в матче с «Эвертоном»: «Мы не чемпионат мира»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш прокомментировал ничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.

Команда пропустила гол на 90+9-й минуте.

«Мы хотели выиграть игру. Мы знали, что они будут рисковать — они борются за свое место в АПЛ. Единственное, что про что я могу сказать, это про девять минут добавленного времени. Я спросил судью, почему. Он сказал, что их попросили играть точное время. Я не знаю, почему они не делали этого весь сезон. Если вы хотите этого, то должны делать это весь сезон, а не только в последних двух матчах.

У нас были игры, в которых они давали всего четыре или пять минут. Они говорили, что мы — АПЛ, а не чемпионат мира. Теперь они пытаются стать чемпионатом мира», — приводит слова Невеша ВВС.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Эвертон
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вегас» с Барбашевым обыграл «Даллас» Дадонова в первом матче финала Запада НХЛ
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Хеа выиграл «Золотую перчатку» АПЛ в сезоне-2022/23

Де Хеа: «Золотая перчатка» принадлежит не только мне — вся команды была сильна»