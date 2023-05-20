Невеш недоволен количеством добавленного времени в матче с «Эвертоном»: «Мы не чемпионат мира»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш прокомментировал ничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.

Команда пропустила гол на 90+9-й минуте.

«Мы хотели выиграть игру. Мы знали, что они будут рисковать — они борются за свое место в АПЛ. Единственное, что про что я могу сказать, это про девять минут добавленного времени. Я спросил судью, почему. Он сказал, что их попросили играть точное время. Я не знаю, почему они не делали этого весь сезон. Если вы хотите этого, то должны делать это весь сезон, а не только в последних двух матчах.

У нас были игры, в которых они давали всего четыре или пять минут. Они говорили, что мы — АПЛ, а не чемпионат мира. Теперь они пытаются стать чемпионатом мира», — приводит слова Невеша ВВС.