Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:20

Погба: «Дисциплинированность Роналду невероятная, такой я еще никогда не видел»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба поделился мнением об игре нападающего Криштиану Роналду.

«Дисциплинированность Роналду была невероятной, такой я еще никогда не видел. Она находится совершенно на другом уровне. Я вижу, как многие профессиональные игроки приходят на тренировки заранее, занимаются восстановлением и так далее. Но только Криштиану делал это каждый божий день, без перерывов. Каждый день! Иногда ты думаешь: «У меня и так все в порядке!» А он не пропускает ни одного дня. Такая дисциплинированность — это нечто особенное», — приводит Daily Mail слова Погбы.

Футболисты вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» до лета 2022 года. Погба в июле перешел в «Ювентус», а Роналду в ноябре расторг контракт с английским клубом. На данный момент 37-летний португалец находится в статусе свободного агента.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11572927/Paul-Pogba-believes-Sir-Alex-Ferguson-succeed-modern-day-game.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Криштиану Роналду
Поль Погба
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
1
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
Валиева проиграла Акатьевой. А Туктамышева в топ-3 на чемпионате страны впервые за восемь лет
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Майка Ричардс рассказал, на что тратил зарплату в «Манчестер Сити»

«Ньюкасл» готов купить Лукаку у «Челси»