Погба: «Дисциплинированность Роналду невероятная, такой я еще никогда не видел»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба поделился мнением об игре нападающего Криштиану Роналду.

«Дисциплинированность Роналду была невероятной, такой я еще никогда не видел. Она находится совершенно на другом уровне. Я вижу, как многие профессиональные игроки приходят на тренировки заранее, занимаются восстановлением и так далее. Но только Криштиану делал это каждый божий день, без перерывов. Каждый день! Иногда ты думаешь: «У меня и так все в порядке!» А он не пропускает ни одного дня. Такая дисциплинированность — это нечто особенное», — приводит Daily Mail слова Погбы.

Футболисты вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» до лета 2022 года. Погба в июле перешел в «Ювентус», а Роналду в ноябре расторг контракт с английским клубом. На данный момент 37-летний португалец находится в статусе свободного агента.