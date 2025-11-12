Видео
12 ноября, 14:09

Полузащитника «Бернли» Межбри обвинили в недостойном поведении после плевка в сторону болельщиков

Павел Лопатко

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила полузащитника «Бернли» Ханнибала Межбри в недостойном поведении после предполагаемого плевка в сторону болельщиков «Лидса» во время домашнего матча 8-го тура АПЛ (2:0).

22-летний тунисец вышел на замену на 83-й минуте. В момент предполагаемого инцидента Мейбри находился среди запасных игроков.

«У Ханнибала Межбри есть время до пятницы, 28 ноября, чтобы представить свой ответ», — говорится в сообщении FA.

В сезоне-2025/26 Межбри в 11 матчах во всех турнирах сделал 1 результативную передачу.

