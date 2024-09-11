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Сегодня, 19:55

Полузащитника «Челси» Фернандеса лишили водительских прав

Алина Савинова
Энцо Фернандес.
Фото USA Today Sports
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Суд лишил полузащитника «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса права управления транспортным средством на полгода за два нарушения правил дорожного движения, сообщает Sky Sports.

23-летний футболист был признан виновен в том, что проехал на красный свет в городе Лланелли 28 ноября 2023 года и превысил скорость в Суонси 20 декабря. При этом в обоих случаях не было доказано, что именно Фернандес находился за рулем автомобиля, который оформлен на его имя. На запросы полиции о предоставлении информации о личности водителя полузащитник не ответил.

Отмечается, что Фернандес не присутствовал на заседании суда в Кармартеншире, которое состоялось в среду, 11 сентября. Игроку также выписали штраф на общую сумму в размере 3020 фунтов стерлингов.

Аргентинец выступает за «Челси» с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей за лондонскую команду во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Источник: Sky Sports
Футбол
ФК Челси
Энцо Фернандес

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