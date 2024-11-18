Полузащитника «Тоттенхэма» Бентанкура дисквалифицировали на 7 матчей за расизм в адрес одноклубника

Полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура дисквалифицировали на 7 матчей, сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA).

Также 27-летнего уругвайца оштрафовали на 100 тысяч фунтов стерлингов.

Летом в сети распространилось видео с участием Бентанкура с уругвайского ТВ. Ведущий попросил хавбека «Тоттенхэма» подарить футболку одноклубника Сон Хын Мина, на что Бентанкур пошутил, что это может быть и футболка двоюродного брата футболиста, потому что корейцы все выглядят одинаково. Позже полузащитник извинился перед одноклубником.

В текущем сезоне Бентанкур провел 15 матчей за лондонцев во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.