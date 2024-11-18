Полузащитника «Тоттенхэма» Бентанкура дисквалифицировали на 7 матчей за расизм в адрес одноклубника

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Полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура дисквалифицировали на 7 матчей, сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA).
Также 27-летнего уругвайца оштрафовали на 100 тысяч фунтов стерлингов.
Летом в сети распространилось видео с участием Бентанкура с уругвайского ТВ. Ведущий попросил хавбека «Тоттенхэма» подарить футболку одноклубника Сон Хын Мина, на что Бентанкур пошутил, что это может быть и футболка двоюродного брата футболиста, потому что корейцы все выглядят одинаково. Позже полузащитник извинился перед одноклубником.
В текущем сезоне Бентанкур провел 15 матчей за лондонцев во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.