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Сегодня, 14:51

Полузащитника «Тоттенхэма» Бентанкура дисквалифицировали на 7 матчей за расизм в адрес одноклубника

Игнат Заздравин
Корреспондент
Родриго Бентанкур.
Фото Global Look Press
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Полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура дисквалифицировали на 7 матчей, сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA).

Также 27-летнего уругвайца оштрафовали на 100 тысяч фунтов стерлингов.

Летом в сети распространилось видео с участием Бентанкура с уругвайского ТВ. Ведущий попросил хавбека «Тоттенхэма» подарить футболку одноклубника Сон Хын Мина, на что Бентанкур пошутил, что это может быть и футболка двоюродного брата футболиста, потому что корейцы все выглядят одинаково. Позже полузащитник извинился перед одноклубником.

В текущем сезоне Бентанкур провел 15 матчей за лондонцев во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Сон Хын Мин и Родриго Бентанкур. Партнер по «Тоттенхэму» оскорбил Сона на расистской почве. Для корейца это очень больная тема
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур

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