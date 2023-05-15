Полузащитнику «Лестера» Мэддисону понравилось играть на стадионе «Ньюкасла», хавбек может перейти в этот клуб

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон остался впечатлен игрой на стадионе «Ньюкасла», который интересуется хавбеком, заявил журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

«Я думаю, Мэддисон был доволен атмосферой на «Сент-Джеймс Парк», культурой клуба и самим «Ньюкаслом», который сейчас просто летит. Я считаю, что шансы на переход Джеймса весьма велики. Если Мэддисон уйдет, то только летом. Если «Лестер» вылетит из АПЛ, очевидно, что он точно покинет клуб. Но, думаю, даже если команда спасется, он все равно уйдет», — цитирует Джейкобса Givemesport.

В сезоне-2022/23 Мэддисон забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 29 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt.com оценивает 26-летнего англичанина в 55 миллионов евро.