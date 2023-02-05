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Сегодня, 22:05

Тренер «Тоттенхэма» выделил игру Кейна: «У него футбол в ДНК»

Иван Шитик
Корреспондент
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Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини подвел итоги матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0)

«Это была тяжелая неделя, и мы должны сделать большой комплимент всем игрокам и персоналу. Это была тяжелая неделя, потому что на этой неделе мы потеряли Антонио Конте. Я только что разговаривал с ним по телефону, и он поздравил команду и особенно Гарри.

Мы знаем, что когда мы играем против этой команды, нам приходится терпеть, потому что они много владеют мячом, но мы хорошо действовали в обороне и блестяще защищали ворота. Чтобы достичь нашей цели, мы должны больше терпеть и бороться.

Гарри Кейн? У него футбол в ДНК. Он понимает игру на ином уровне. Он может играть на любой позиции. Он один из ведущих игроков в этой лиге, в этом виде спорта.

Как я руководил игрой? Мне понравилось. Сегодня моя ответственность была очень высоки. Без помощника всю неделю было нелегко, но мы справились очень хорошо», — цитирует тренера Sky Sports.

Кристиан Стеллини дважды руководил «шпорами» в этом сезоне: один раз из-за дисквалификации Антонио Конте, а в этот раз из-за того, что Конте перенес операцию.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

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Гарри Кейн
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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