Тренер «Тоттенхэма» выделил игру Кейна: «У него футбол в ДНК»

Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини подвел итоги матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0)

«Это была тяжелая неделя, и мы должны сделать большой комплимент всем игрокам и персоналу. Это была тяжелая неделя, потому что на этой неделе мы потеряли Антонио Конте. Я только что разговаривал с ним по телефону, и он поздравил команду и особенно Гарри.

Мы знаем, что когда мы играем против этой команды, нам приходится терпеть, потому что они много владеют мячом, но мы хорошо действовали в обороне и блестяще защищали ворота. Чтобы достичь нашей цели, мы должны больше терпеть и бороться.

Гарри Кейн? У него футбол в ДНК. Он понимает игру на ином уровне. Он может играть на любой позиции. Он один из ведущих игроков в этой лиге, в этом виде спорта.

Как я руководил игрой? Мне понравилось. Сегодня моя ответственность была очень высоки. Без помощника всю неделю было нелегко, но мы справились очень хорошо», — цитирует тренера Sky Sports.

Кристиан Стеллини дважды руководил «шпорами» в этом сезоне: один раз из-за дисквалификации Антонио Конте, а в этот раз из-за того, что Конте перенес операцию.