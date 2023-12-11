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Сегодня, 06:52

Постекоглу надеется, что у «Тоттенхэма» начнется светлая полоса после победы над «Ньюкаслом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о победе над «Ньюкаслом» (4:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, мы показали отменный футбол во всех аспектах. Сыграли ярко и результативно в атакующей трети, создавали моменты, и ребята были за это вознаграждены. Сон был прекрасен, такая игра заряжает других. У нас был тяжелый период. Надеюсь, теперь началась светлая полоса», — приводит слова Постекоглу BBC.

После 16 туров «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Ливерпуль» (37 очков).

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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