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Сегодня, 02:15

Постекоглу — о поражении от «Ман Сити»: «Мы могли воспользоваться важными моментами»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу подвел итоги матча 37-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:2).

«Разочарование от поражения. Это была напряженная игра с важными моментами, они взяли очки, а мы нет. Таково было краткое изложение игры. Если кто-то не видел ее по-другому, то я видел ее именно так. Мы могли воспользоваться важными моментами, вот и все», — приводит слова Постекоглу BBC Sport.

«Манчестер Сити» (88 очков) возглавил турнирную таблицу АПЛ перед последним матчем чемпионата Англии, обойдя «Арсенал» (86). В последнем туре «горожане» дома примут «Вест Хэм», а «канониры» на своем поле сыграют с «Эвертоном». Обе игры пройдут 19 мая.

ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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