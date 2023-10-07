Постекоглу о будущем Дайера: «У меня не было диалога с Эриком, потому что на это не было причин»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о будущем хавбека «шпор» Эрика Дайера.

«У меня не было диалога с ни с Эриком, ни с другими игроками. Если кто-нибудь хочет обсудить со мной свое будущее — пожалуйста. Но я не буду это начинать до тех пор, пока не появятся причины. Единственное, что меня волнует сейчас, чтобы все тренировались хорошо», — цитирует тренера Football London.

Контракт 29-летнего англичанина со «шпорами» истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть Дайера в «Роме».