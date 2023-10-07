Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:28

Постекоглу о будущем Дайера: «У меня не было диалога с Эриком, потому что на это не было причин»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о будущем хавбека «шпор» Эрика Дайера.

«У меня не было диалога с ни с Эриком, ни с другими игроками. Если кто-нибудь хочет обсудить со мной свое будущее — пожалуйста. Но я не буду это начинать до тех пор, пока не появятся причины. Единственное, что меня волнует сейчас, чтобы все тренировались хорошо», — цитирует тренера Football London.

Контракт 29-летнего англичанина со «шпорами» истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть Дайера в «Роме».

Эрик Дайер
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
0
Читайте также
Источник: ISU хочет допустить к турнирам только белорусских спортсменов
Оскар Конюхов: «Федор позвонил: «Сынок, из этой передряги я уже не выберусь»
В Петербурге мужчина зарезал восьмилетнего сына
Источник сообщил о минировании ВСУ Кременчугской ГЭС
Армия Израиля после обстрела объявила состояние «готовности к войне»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ибрагимович назвал единственную причину срыва перехода в «Арсенал»

Тен Хаг заявил, что ситуация с Санчо не изменилась