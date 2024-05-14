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Сегодня, 13:09

Постекоглу — о матче «Тоттенхэма» с «Сити»: «Не понимаю людей, которые желают поражения своей команде»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу перед матчем 37-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи.

«Если вы посмотрите в социальные сети, то поймете, что 99 процентов фанатов хотят, чтобы мы проиграли «Манчестер Сити». Но не говорите мне об этом. Не понимаю людей, которые желают поражения своей команде», — цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо.

Встреча команд состоится сегодня, 14 мая. Начало встречи — в 22.00 мск.

После 36 туров АПЛ «Тотттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка. «Ман Сити» (85) идет вторым.

ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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