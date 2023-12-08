Постекоглу подвел итоги матча «Тоттенхэма» с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отреагировал на поражение команды в матче 15-го тура АПЛ от «Вест Хэма» (1:2).

«Это еще одна игра, в которой мы хорошо контролировали ситуацию и, вероятно, должны были забить больше голов. Мы создали много моментов для забивания голов. Нам не хватило уверенности в штрафной, и мы пропустили два легких гола», — цитирует тренера Amazon Prime.

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» теперь насчитывает 5 матчей — 1 ничья и 4 поражения. «Шпоры» с 27 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» набрал 24 очка и идет на 9-й строчке.