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Сегодня, 06:57

Постекоглу подвел итоги матча «Тоттенхэма» с «Вест Хэмом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отреагировал на поражение команды в матче 15-го тура АПЛ от «Вест Хэма» (1:2).

«Это еще одна игра, в которой мы хорошо контролировали ситуацию и, вероятно, должны были забить больше голов. Мы создали много моментов для забивания голов. Нам не хватило уверенности в штрафной, и мы пропустили два легких гола», — цитирует тренера Amazon Prime.

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» теперь насчитывает 5 матчей — 1 ничья и 4 поражения. «Шпоры» с 27 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» набрал 24 очка и идет на 9-й строчке.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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