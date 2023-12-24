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Сегодня, 11:17

Постекоглу признался, что «Тоттенхэму» было тяжело в матче с «Эвертоном»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подвел итоги матча 18-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1). Специалист отметил, что «шпорам» пришлось нелегко.

«Это была сложная игра для нас. Думаю, что мы действительно хорошо начали игру, и, помимо голов, наш футбол был хорош, но затем мы позволили себе несколько вольностей и дали им вернуться в игру», — цитирует Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

В 18 турах АПЛ клуб набрал 36 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице.

ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
Анге Постекоглу
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